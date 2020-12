Stiri pe aceeasi tema

- Farmaciile independente ar putea intra in faliment deoarece statul nu deconteaza la timp contravaloarea medicamentelor. Avertismentul este tras de Asociația Farmaciilor Independente Ethica care anunța ca sunt din nou intarzieri in plațile facute de casele de asigurari de sanatate. Reprezentanții…

- Social-democrații l-au reclamat pe șeful statului pentru declarația facuta de cu o zi in urma, la Cotroceni, cand le-a cerut alegatorilor sa voteze impotriva PSD la alegerile din 6 decembrie și s-a pronunțat pentru formarea unei majoritați in jurul PNL.PSD cere Consiliului Național al Audiovizualului,…

- Economia romaneasca isi va reveni dupa criza generata de coronavirus abia in 2022 sau chiar mai tarziu, sunt de parere jumatate dintre companiile germane prezente in Romania, conform unui sondaj realizat de Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania). Chestionarul are in vedere atat evaluarea…

- Președinta Comisiei Europene a anunțat semnarea unui contract pentru pana la 300 de milioane de doze de vaccin dezvoltat de compania germana BioNTech și Pfizer. „Acesta este cel mai promițator vaccin de pana acum”, a transmis Ursula von der Leyen. "Un vaccin sigur și eficient este cea mai…

- Rectorul Universitatii de Medicina, Farmacie, Stiinte si Tehnologie „George Emil Palade” din Targu Mures (UMFST), Leonard Azamfirei, este propunerea PSD pentru funcția de ministru al Educației, in timp ce la Sanatate PSD il propune pe Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS. La Finanțe PSD…

- Președintele Klaus Iohannis a vorbit, marți, intr-o conferința de presa de la Palatul Cotroceni, despre intalnirea cu ministrul Sanatații și reprezentanții din Sanatate."Am evaluat stadiul pregatirii Romaniei. Pentru a informa corect populația și a combate dezinformarea, este nevoie de o comunicare…

- Tensiune uriașa in Romania, in urma exploziei de imbolnaviri cauzate de COVID-19. Președintele Klaus Iohannis i-a convocat de urgența pe cei mai importanți reprezentanți din Sanatate pentru a se consulta cu aceștia referitor la gestionarea pandemiei. Printre cele mai cunosute persoane care vor participa…

- Ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, a anuntat discutii foarte dure cu agentiile de rating in perioada urmatoare si i-a propus liderului PSD, Marcel Ciolacu, sa participe la aceste discutii si sa-si prezinte planurile pentru perioada urmatoare. "Este momentul sa facem diferenta intre oamenii politici…