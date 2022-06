Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a afirmat, miercuri, referindu-se la protestul angajatilor din Sanatate ca trebuie gasita o solutie pentru acele categorii care asigura buna desfasurare actului medical, precizand ca nu pot fi create in interiorul unitatilor sanitare discrepante salariale foarte…

- Alexandru Rafila a participat astazi la Consiliul ministerial EPSCO - Sectiunea sanatate, care se desfașoara la Luxemburg. Ministrul Sanatații a discutat și despre posibilitatea „renegocierii contractelor pentru vaccin, pentru a evita risipa și pentru a raspunde nevoilor reale de sanatate publica referitoare…

- La propunerea Ministerului Sanatații, Guvernul Romaniei a aprobat joi, 2 iunie 2022, proiectul Ordonanței de urgența privind infiintarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Dezvoltarea Infrastructurii in Sanatate. Ministrul Sanatații, prof. univ. dr. Alexandru Rafila: E bine sa existe…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, propune inceperea demersului pentru sprijinirea introducerii in scoli a Educatiei pentru sanatate, el subliniind necesitatea inceperii pregatirii profesorilor care vor sustine aceste cursuri. "Orele de Educatie pentru sanatate trebuie facute de oameni care sunt…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca in cateva zile se va inființa oficial Agenția Naționala de Dezvoltare a Infrastructurii din Sanatate. Ministrul a afirmat ca problema va fi sa gaseasca specialiști, in condițiile in care nu știe cat de atragatoare sunt salariile. „Exista un proiect…

- Distribuirea pastilelor de iod catre populație se amana pentru a doua jumatate a lunii aprilie, dupa ce medicii de familie au refuzat sa le distribuie, motivand ca aglomerația și birocrația iscate ar risca sa le blocheze activitatea medicala. Ministerul Sanatații anunța ca face mai intai campanie de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca a purtat discutii cu oficialii Casei Nationale de Asigurari de Sanatate privind costul standard alocat hranei pacientilor internati in spitale, de la 11 lei la 20 de lei, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…