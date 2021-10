Rafila, despre esecul campaniei de vaccinare: ,,Citu a fost unul dintre principalii promotari ai actiunilor care a dus la raspandirea infectiei"

Rafila, despre eşecul campaniei de vaccinare: ,,Cîţu a fost unul dintre principalii promotari ai acţiunilor care a dus la răspândirea infecţiei" ,,Situația pandemiei era o urgența de sanatate publica globala și Romania nu putea sa faca excepție. In al doilea rand, "succesul" campaniei de vaccinare era deja cunoscut, iar cele doua tinte asumate de domnul Citu, respectiv 5 milioane de persoane vaccinate la 1 iulie si 10 milioane la 1 august, nu erau tinte care sa poata sa fie atinse. Acest melanj de evenimente, circulatia unor tulpini extrem de transmisibile si imposibilitatea de a vaccina populatia, era reteta perfecta pentru un val patru care sa fie extrem de greu pentru Romania.Si atunci s-au intamplat doua fenomene. Unul a tinut de zona… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

