Rafila, despre amânarea alegerilor parlamentare: Următoarele două săptămâni sunt decisive Urmatoarele doua saptamani de evolutie a infectarilor cu noul coronavirus vor fi decisive in ceea ce priveste oportunitatea organizarii alegerilor parlamentare, a declarat, joi, prof. dr. Alexandru Rafila.



"Eu nu stiu care va fi situatia pe 6 decembrie. Din punctul meu de vedere, vor fi hotaratoare urmatoarele doua saptamani, pentru ca noi ne aflam pe un trend ascendent. Daca acest trend ascendent va continua sa fie rapid crescator, iar numarul de cazuri de pacienti internati in sectiile de terapie intensiva si mortalitatea va fi importanta, atunci sigur ca trebuie sa existe o gandire… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila a anuntat joi ca se va inscrie in PSD si va candida pe lista partidului la alegerile parlamentare. El va deschide lista formatiunii la Camera Deputatilor, in Bucuresti.Intrebat daca alegerile parlamentare mai pot avea loc pe 6 decembrie in contextul cresterii numarului de…

- Ziarul Unirea Președintele Klaus Iohannis nu dorește amanarea alegerilor parlamentare: „Nu putem sa continuam fara un Parlament cu puteri depline” Președintele Romaniei a declarat astazi, intr-o conferința de presa, la Cotroceni, ca alegerile parlamentare, care au fost programate pentru data de 6 decembrie,…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca „nu PSD amâna alegerile” parlamentare dar, în cazul în care se va ajunge la 4.000 de cazuri de infectare cu Covid-19 pe zi, „e legitim un vot în Parlament” pentru amânarea scrutinului. „Nu…

- Orice încercare de a prelungi mandatul actualului Parlament va genera consecințe negative pentru România, pentru ca acesta este dominat de PSD "la fel de retrograd și la fel de înclinat sa faca rau României”, spune premierul Ludovic Orban."Eu sunt un democrat…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a criticat declarațiile facute de președintele Klaus Iohannis la cea mai recenta conferința de presa, spunand ca pe cei de la PNL ”nu ii intereseaza decat sa tina alegerile” și a precizat ca PSD este pentru amanarea alegerilor parlamentare, programate pentru 6 decembrie.”Nu…

- Klaus Iohannis respinge amanarea datei alegerilor parlamentare pana in martie 2021, așa cum a propus miercuri Calin Popescu Tariceanu, care a invocat motive de siguranța sanitara. Șeful statului spune ca sunt parlamentari care vor sa mai ia diurna cateva luni dupa expirarea mandatului și atrage atenția…

- Președintele organizației județene Suceava a Pro Romania, deputatul Catalin Ioan Nechifor, constata ca acum in toiul verii, in plina pandemie, ”PSD și PNL iși dau din nou mana pentru a putea pune mana pe țara” opinand ca ”urmeaza amanarea alegerilor locale și parlamentare”. ”Marcel Ciolacu, președintele…

- Reprezentantul Romaniei la OMS Alexandru Rafila a anunțat ca este de așteptat ca numarul cazurilor de pacienți care au nevoie de terapie intensiva, dar și numarul deceselor provocate de COVID-19 sa creasca in urmatoarele saptamani. Acesta a explicat faptul ca din punct de vedere statistic, 5% din pacienții…