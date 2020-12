Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, in ultimele 24 de ore, au fost confirmate 4.272 de noi cazuri de Covid, 199 de decese, iar la ATI sunt internate 1.259 de persoane. Cinci dintre cei care au murit nu aveau comorbiditați. Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, este de parere ca cifrele nu reprezinta realitatea…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, susține marți seara o conferința de presa, iar cele mai important subiect este numarul mare de cazuri de coronavirus inregistrate la nivel național. Cele mai importante declarații ale președintelui Iohannis: Nu doar in Romania sunt multe cazuri de COVID-19 zilnic,…

- Președintele Klaus Iohannis a spus din nou, marți, când România a atins un record absolut de cazuri de COVID-19, ca în acest moment autoritațile nu iau în calcul amânarea alegerilor parlamentare programate pentru 6 decembrie. "Nu putem sa ne legam de un anumit numar",…

- E foarte posibil ca pana in luna decembrie sa fie instituita carantina pe zone mari, inclusiv in București, pentru ca aceste cazuri noi care apar și sunt in creștere aduc la randul lor alte cazuri noi, tot mai multe, a explicat profesorul Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS.

- Sezonul gripal va incepe in ianuarie, crede profesorul Alexandru Rafila, și va avea intensificari in februarie - martie. Masurile individuale de protecție in contextul Covid au determinat intarzierea sezonului gripal.Intrebat, miercuri, la Digi24, daca au fost deja raportate suprapuneri de…

- Cateva localitați din județul Cluj au depașit incidența de 3 cazuri de COVID la mia de locuitori in ultimele 14 zile, iar altele sunt la limita. Sunt și zone unde sunt puține cazuri de coronavirus, dar la 3 cazuri de COVID la mia de locuitori se iau masuri de carantinare.Aceste masuri presupun purtarea…

- Dupa ce Romania a inregistrat pentru a treia zi consecutiv peste 3.000 de cazuri noi de coronavirus in 24 de ore, Ludovic Orban a facut o vizita care nu era trecuta pe agenda oficiala a premierului la sediul DSP București. Ieri, președintele Klaus Iohannis a facut și el o vizita la DSP București, dar…

- In Romania au fost depistate, in ultimele 24 de ore, 883 cazuri de Covid-19, dar au fost procesate doar 7.247 teste (deși, in mod uzual, se fac intre 20.000 – 25.000 de teste pe zi). Au decedat 33 de persoane in Romania, in ultimele 24 de ore, una dintre acestea in Timiș. In județul nostru au aparut…