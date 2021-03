Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Alexandru Rafila spune ca s-a decis restrictionarea circulatiei dupa ora 22.00 pentru scurtarea timpului de interacțiune dintre oameni: „Nu știu daca o sa influențeze foarte mult. Iau masuri foarte stricte pe care oamenii nu le respecta”. Alexandru Rafila a declarat, miercuri seara,…

- Daca inainte de criza sanitara femeile se gandeau in primul rand la cariera si mai putin la starea de sanatate, in 2021 perceptia s-a modificat semnificativ, astfe ca pentru 7 din 10 femei, sanatatea a devenit principala preocupare, potrivit barometrului realizat de Frames la comanda clinicii Amca…

- Recent, Cristina Ich (34 de ani) a fost invitata in emisiunea Marius Tuca Show, difuzata de Aleph News. In cadrul interviului, Cristina a vorbit despre cariera, dar și despre familia ei. Cristina Ich, dezvaluire emoționanta despre viața și mama ei: „Foarte puțina lume știe lucrul asta” „Am copilarit…

- Pe vremea lui Stalin, milioane de cetateni sovietici au fost treziti in toiul noptii si dusi in lagare de munca fortata. Acum descendentii lor se lupta cu statul rus pentru a obtine dreptul sa se intoarca intr-un final acasa.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca parintii nu sunt obligati sa completeze formularul de consimtamant privind testarea copiilor care prezinta simptome specifice bolii COVID-19 la scoala. The post Cimpeanu, despre testarea copiilor: Parinții pot refuza completarea formularului de consimțamant,…

- Testarea pentru coronavirus in școli, dupa 8 februarie - teste antigenVlad Voiculescu a vorbit, joi seara, la televiziunea publica, despre posibilitatea testarii in masa in școli. Ministrul Sanatații spune ca in acest moment se ia in calcul aceasta masura pentru ca in urma cu șase luni, la redeschiderea…

- Pandemia ne-a dat, in mod cert, viața peste cap. Restricțiile, complicațiile economice, izolarea, stresul, anxietatea au afectat modul de a fi și ne-au obligat sa ne adaptam din mers la o noua realitate. Unii dintre noi mai ușor, alții mai greu. De la declararea oficiala a pandemiei, in 11 martie 2020,…

- Zilele trecute, Oana Roman a anunțat ca ea și soțul ei s-au desparțit. Vedeta a ținut sa precizeze ca a facut tot ce i-a stat in putere sa iși salveze casnicia. Acum, aceasta a transmis un nou mesaj pentru fanii ei de pe contul de socializare.„De aceea e așa de important sa lași anumite lucruri satreaca.…