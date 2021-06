Stiri pe aceeasi tema

- Rafael Nadal (34 de ani, 3 ATP) l-a invins pe australianul Alexei Popyrin (21 de ani, 63 ATP), scor 6-3, 6-2, 7-6(3) și s-a calificat in turul secund de la Australian Open. Roland Garros 2021 poate marca momentul in care Nadal il egaleaza pe Roger Federer la numarul de titluri de Grand Slam, 21. Ibericul…

- Serena Williams are nevoie de mai multa creativitate si de varietate în jocul ei daca vrea la 39 de ani sa se impuna pe zgura de la Paris, la al doilea Grand Slam al anului, a opinat Mats Wilander, de trei ori învingator la Roland Garros, pentru agentia Reuters.Serena Williams are doar…

- Au mai ramas puține zile pâna la startul meciurilor de pe tablourile principale de la Roland Garros, iar sportivii implicați în cel de-al doilea Grand Slam al sezonului se afla în linie dreapta cu pregatirea. Dubla câștigatoare de Grand Slam, Garbine Muguruza a împartașit…

- Tenisul traiește o perioada fantastica în care "Next Gen" este reprezentata de <tinerii și neliniștiții> Roger Federer (aproape 40 de ani), Rafael Nadal (aproape 35) și Novak Djokovic (aproape 34). Chestionata pe marginea unui subiect atât de dezbatut în ultimii ani…

- Jucatorul spaniol Carlos Alcaraz (17 ani, 120 ATP) a furnizat luni o prima surpriza la turneul de tenis masculin de la Madrid, invingand-ul in primul tur pe francezul Adrian Mannarino (32 ani, 34 ATP), urmand sa il intalneasca in faza urmatoare pe Rafael Nadal, de 5 ori campion la Madrid. Spaniolul…

- Rafael Nadal a anunțat ca își amâna revenirea în circuitul ATP, problemele de la spate împiedicându-l sa fie la 100% din punct de vedere fizic. Ibericul a precizat ca va rata înca un turneu important din sezonul în curs, dupa ce a declarat forfait și de la Rotterdam…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, campionul de la US Open, si-a fixat ca principal obiectiv al carierei sale castigarea Grand Slam-ului de la Roland Garros si detronarea Regelui Zgurei, Rafael Nadal, transmite Reuters. Nadal isi mentine de ani buni suprematia pe zgura de la Paris, unde in 2020 a castigat…

- Sportivul roman Vladut Simionescu s-a oprit in optimile de finala ale cat. +100 kg, duminica, la turneul de judo Grand Slam de la Taskent (Uzbekistan). Simionescu l-a invins in turul al doilea pe slovenul Enej Marinic, dar a pierdut in optimi la rusul Alen Thovrebov. Romania…