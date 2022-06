Rafael Nadal - Casper Ruud: Rafa e ca Realul - la un pas de al 14-lea titlu la Roland Garros! Trei PONTURI pentru finala de la Paris

Stiri pe aceeasi tema

- Iga Swiatek și Cori Gauff se vor lupta in finala din acest an de la Roland Garros! Inaintea confruntarii de pe arena Philippe-Chatrier, sportiva din Polonia este marea favorita la caștigarea unui nou turneu important din cariera. Dupa ce a caștigat finala de la Roma, unde a invins-o pe Ons Jabeur (6-2/6-2),…

- Casper Ruud a obținut la Paris cel mai important rezultat al carierei la turneele de Grand Slam. In varsta de 23 de ani, norvegianul s-a calificat in finala de la Roland Garros, dupa ce a trecut de croatul Marin Cilic (23 ATP).

- ​Rafael Nadal și Novak Djokovic au oferit un adevarat recital in noaptea de marți spre miercuri, cei doi mari rivali avand pasaje fantastice de meci pe Philippe Chatrier. Ibericul a avut caștig de cauza, scor 6-2, 4-6, 6-2, 7-6(4), la capatul unui meci care a ridicat in picioare in mai multe randuri…

- Campion en-titre la Roland Garros, Novak Djokovic va incepe luni cursa de aparare a titlului cucerit in urma cu un an de zile. Ziua se anunța a fi una de excepție pentru spectatorii de pe „Philippe Chatrier”: Rafael Nadal (caștigator de 13 ori al „Cupei Muschetarilor”), Iga Swiatek și Barbora Krejcikova…

- Simona Halep, favorita 19, o poate intalni in optimile de finala la Roland Garros pe Iga Swiatek, liderul mondial, sorții fiind complicați și pentru celelalte romance. Ceremonia tragerii la sorți a tablourilor de la Paris s-a facut aseara, in mare parte electronic și doar parțial prin metoda clasica,…

- Numarul unu mondial, tenismanul sarb Novak Djokovic, a castigat pentru a sasea oara in cariera sa turneul ATP Masters 1.000 de la Roma, dupa o finala in care l-a invins duminica in doua seturi, 6-0, 7-6 (7/5), pe grecul Stefanos Tsitsipas. Djokovic ii succede in palmaresul competitiei spaniolului Rafael…

- Liderul ATP, sarbul Novak Djokovici, a obtinut sambata victoria cu numarul 1.000 in circuit si s-a calificat in finala turneului de la Roma. Djokovici l-a invins pe favoritul 5, Casper Ruud, scor 6-4, 6-3, si il va intalni in finala pe grecul Stefanos Tsitsipas, cap de serie 4, care a trecut in penultimul…

- Cu o luna și jumatate inainte de startul Roland Garros, Patrick Mouratoglou, antrenorul Simonei Halep, și Carlos Moya, antrenorul lui Rafael Nadal, nu s-au pus de acord cu privire la forma in care ibericul va fi la turneul din Paris. Al doilea turneu de Grand Slam va incepe pe 22 mai, iar Mouratoglou…