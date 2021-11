Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, a anuntat, astazi, in cadrul unui briefing la Guvernul Romaniei, ca mutatia Omicron a coronavirusului "va ajunge peste tot". Raed Arafat a explicat ca noua varianta de coronavirus, respectiv tulpina Omicron, despre care specialistii au explicat…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a avertizat ca noua tulpina Omicron se va raspandi in toata lumea și ca nu poate fi oprita. „In final, tulpina va ajunge peste tot. Nimeni nu va putea s-o opreasca, am vazut asta cand a inceput pandemia in China”. Raed Arafat a declarat…

- Romania nu ia in calcul introducerea vaccinarii obligatorii și nici carantinarea persoanelor nevaccinate, a declarat vineri șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Arafat spune ca masurile implementate de autoritațile romane pana acum și-au dovedit eficiența, pentru ca numarul…

- Prezenta fizica in unitatile de invatamant din localitatile cu rata de infectare mai mica de trei la mie va fi permisa indiferent de rata de vaccinare din randul personalului. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat joi ca școlile din localitațile cu o rata de incidența a cazurilor de COVID sub…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, DSU, Raed Arafat, nu exclude posibilitatea unui val cinci al pandemiei de coronavirus. El afirma ca in lipsa vaccinarii, virusul gaseste un teren foarte prielnic. Potrivit acestuia, daca nu ne vaccinam și apar noi variante ale virusului, ramanem vulnerabili,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat marți achiziționarea a 500 de concentratoare de oxigen de mare capacitate, pentru a face fața nevoii crescute de oxigen pentru pacienții COVID din spitale. Potrivit unui comunicat al CNSU, Hotararea nr. 79 vizeaza aprobarea majorarii cantitatilor…

- Suspendarea internarilor și operațiilor pentru pacienții care nu sunt cazuri de urgența va produce consecințe care se vor vedea in lunile și anii urmatori, avertizeaza Oana Gheorghiu, co-fondatoare a Asociației Daruiește Viața, ONG care a construit doua spitale modulare ATI COVID in pandemie, intr-o…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat vineri seara ca fiecare spital judetean de urgenta trebuie sa ajunga sa aiba un heliport, pentru a da o sansa in plus pacientilor. Prezent la receptia oficiala a heliportului construit pe platforma Spitalului Judetean de Urgenta…