Raed Arafat se ia de ”divele” din România: Nici NU vreau să le spun numele Raed Arafat a rabufnit la adresa ”divelor” din Romania și al impactului lor asupra romanilor in contextul vaccinarii. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, considera ca dorința oamenilor de a se vaccina a scazut și din cauza ”unor dive”, care raspandesc opinii false la televizor. De menționat este faptul ca Arafat a facut referire in special la creatoarea de moda, Dana Budeanu, despre care supune ca ”se pretinde un expert”, iar acest lucru este o problema. ”Noi putem sa prevenim un val patru al pandemiei cu cat avem mai multe persoane care s-au vaccinat. Acest lucru ce inseamna? Inseamna:… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

