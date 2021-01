Seful DSU Raef Arafat a declarat ca interventia in cazul incendiului de la Institutul Matei Bals a decurs foarte bine si a precizat ca existau 280 de locuri in diferite sectii ale spitalelor unde puteau fi transferati pacientii, insa a fost necesar transferul numai pentru 53 de persoane. El a adaugat ca nu doreste sa speculeze asupra cauzei incendiului, fiind o ancheta in desfasurare, relateaza News.ro.

Raed Arafat relateaza PAS CU PAS cum a avut loc tragedia de la Balș: 'Nu pot decat sa-i felicit pe colegi'

„La ora 5.05 a fost anuntul telefonic dat de un incendiu. Au fost la…