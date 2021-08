Varianta Delta a coronavirusului SARS-CoV-2 are un impact mult mai mare decat tulpinile precedente asupra tinerilor și copiilor, o constatare facuta deja in Statele Unite, in timp ce in Romania au existat in ultima vreme doua decese la persoane de 30 de ani, fara comorbiditați, iar o fata de 25 de ani, de asemenea fara boli care sa-i agraveze situația, este in terapie intensiva intr-un județ aproape de București, a declarat, duminica seara, la Digi24, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, medicul Raed Arafat. El a spus ca autoritațile din Romania se pregatesc deja cu mai multe locuri…