Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, afirma ca sistemul de medicina de urgenta coordonat de DSU nu este "o chestie creata de o persoana care a avut un vis", ci un sistem pe care tari civilizate de pe mai multe continente il aplica de multi ani, scrie News.ro.

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat, sambata, la Targu Mures, ca Programul national "Punct de prim ajutor. Fii salvator!", care prevede amplasarea a 300 de defibrilatoare in zone publice, va fi lansat in curand.

Razboiul Rusiei impotriva Ucrainei a starnit un val uriaș de solidaritate in Europa, guvernele și oamenii obișnuiți grabindu-se sa ofere ajutor celor care fug de conflict.

Sistemul medical de urgenta din Romania dispune, in prezent, de 978 de medici specializati in medicina de urgenta, in timp ce nevoile reale ale acestuia ar fi de peste 2.000 de astfel de medici, a declarat, miercuri, la Botosani, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat,

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a efectuat, miercuri, o vizita la noua Unitate de Primiri Urgente (UPU) a Spitalului Judetean de Urgenta "Mavromati" din Botosani.

O femeie din Ucraina, refugiata in Romania din cauza razboiului, a fost operata de tumoare la san la Spitalul de Urgența din Sibiu.

Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, a declarat, marti, ca exista un proiect finantat prin fonduri europene nerambursabile privind constructia a circa 100 de subunitati de pompieri in toata tara, potrivit Agerpres.

Serviciul de Stat pentru Situații de Urgența din Ucraina a anunțat luni ca echipele de cautare au mai gasit trei cadavre in ruinele blocului din Donețk. Bilanțul provizoriu este de 18 persoane decedate, dar cautarile continua, potrivit CNN.