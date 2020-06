Raed Arafat – La ce ar trebui să nu ne așteptăm după 15 iunie Deși al treilea val de relaxare se va intampla pe 15 iunie, este prea devreme de spus ce masuri s-ar putea lua, potrivit șefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. „La acest moment inca este prea devreme de a spune și de a specula ce masuri s-au putea lua, ce va fi deschis. De ce spun ca e prea devreme? Pentru ca suntem la doar patru zile de la relaxarea din data de 1 iunie. Noi trebuie sa vedem efectele acestei relaxari, ca sa putem sa spunem cu certitudine ce va ramane și ce nu dintre activitațile care urmeaza sa se deschida. Noi, lumea medicala, ramanem in acest moment… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Stiri pe aceeasi tema

