Raed Arafat, dezvăluiri despre transferul în străinătate al pacienților arși la Colectiv - De ce nu și-a dat demisia în 2015 Raed Arafat a declarat vineri seara, la Realitatea PLUS, ca nu și-a dat demisia dupa tragedia in urma incendiului de la Colectiv din 30 decembrie 2015 „pentru ca nu trebuia”.„La Colectiv a fost un dezastru. In medicina de dezastru e mult sub ce poți oferi. Nu suntem singura tara care a avut asa ceva, a fost o intervenție complexa. (...) In care orice țara, prafrazez colegul din Belgia: ca Bruxelles ar fi fost in genunchi. 200 de persoane arse, aproape, din care 80 intubati grav.De la inceput eram conștienti ca trebuie duși in alta parte.Este o inregistrare cu mine și cu dl ministru Oprea (vicepremier… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

