- Ocomisie a Inspectoratului General pentru Situații de Urgența vaverifica daca Spitalul Județean Neamț deține toate autorizațiilede funcționare și de securitate la incendiu, a anunțat sambatanoapte șeful IGSU, Dan Iamandi, dupa o ședința la sediul MAI.Zece persoane și-au pierdut viața in urma unui incendiuizbucnit…

- Ministerul Apararii Naționale a anunțat ca Forțele Aeriene pregatesc o misiune de evacuare medicala de la Iași catre București, cu o aeronava de transport C-27J Spartan, a persoanelor care au suferit arsuri in incendiul izbucnit la secția ATI a Spitalului Județean Piatra-Neamț. Aeronava va decola in…

- Ministrul Nelu Tataru a ajuns la Spitalul Județean din Piatra Neamț și dupa o discuție cu managerul spitalului și autoritațile locale, a declarat ca in prezent prioritatea este transferul pacienților raniți in incendiu. Nelu Tataru a spus ca medicul ranit in incendiu este in prezent conștient și este…

- Premierul Ludovic Orban participa sambata seara la o celula de criza convocata la Ministerul Afacerilor Interne dupa incendiul de la secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț unde au murit 10 persoane. Ședința este coordonata de secretarii de stat Raed Arafat și Bogdan Despescu, informeaza Mediafax.Premierul…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența din Piatra Neamț. Pacienții internați pe secție erau bolnavi Covid-19. Pana la ora 20.35, scrie Hotnews.ro, erau confirmați 10 pacienți morți, iar alte șapte persoane, inclusiv medicul de garda, in stare…

- Incendiu devastator la Terapia Intensiva a Spitalului din Piatra Neamt. UPDATE: 10 persoane decedate. 7 in stare critica, printre care si medicul de garda. Autoritatile sunt in alerta, sambata seara, din cauza unui incendiu izbucnit la sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean din Piatra Neamt.…

- PressOne prezinta cazul unei bunici care in urma cu cinci luni si-a ingropat fiica, asistenta medicala la Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” din Botosani, dupa ce aceasta a murit de COVID-19. Femeia reclama ca nepotul sau nu primeste pensia de urmas stipulata in lege, si ca in dosar fiica acesteia…

- Mai mulți pacienți au fost ținuți afara pe scaune in curtea Spitalului Județean din Piatra Neamț, dupa cum se poate vedea in imaginile publicate de televiziunea locala TVNeamț. Oamenii s-au plans ca au așteptat și 14 ore sa intre in unitatea medicala. Managerul spitalului a recunoscut, pentru Libertatea,…