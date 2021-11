Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat vineri, 5 noiembrie, ca medicii trebuie sa pastreze secretul pacientilor si sa nu-i reclame la Politie pe cei care sunt vaccinati „la chiuveta”, respectiv au certificate false de vaccinare, informeaza Agerpres . „Noi nu putem…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, afirma ca oxigenul medical, cu o concentratie mai mica decat cel medicinal, s-a folosit si pana acum, iar circulara care recomanda folosirea acestuia a fost data pe fondul unei crize privind livrarile de oxigen de catre firmele din Romania.…

- Spitalul de Boli Infectioase din Iasi mai are oxigen medicinal pentru cateva ore dupa care, in dupa amiaza zilei de duminica, medicii vor fi nevoiti sa le administreze pacientilor oxigen medical (tehnic). O circulara emisa recent de autoritati permite folosirea oxigenului tehnic la pacienti, in criza…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a afirmat ca un medic care prezinta teorii nevalidate stiintific face mai mult rau ca o persoana obisnuita si impactul sau este dublu, precizand ca este de acord cu decizia Colegiului Medicilor de sanctionare a acestor medici, mentionand…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a anuntat, vineri, ca in Bucuresti a fost suplimentat semnificativ numarul ambulantelor pentru testarea si transportul pacientilor cu COVID-19, urmand sa fie folosit si un autobuz transformat care permite transportul a 10 bolnavi pe targi.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a semnat ordinul pentru ca Spitalul Municipal din Radauti sa devina unitate COVID, incepand din 14 octombrie. Decizia vine pentru a ridica din presiunea existenta pe unitatile sanitare din judetul Suceava, in special pe Spitalul Judetean.Raed Arafat…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a precizat, miercuri seara, ca ordinul care a dispus suspendarea internarilor pentru pacientii cronici nu inchide spitalele, ci reprezinta o prioritizare a resurselor disponibile. Deciziile cu privire la pacientii care nu pot sa astepte…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a afirmat, vineri seara, la Digi24, ca tinerii sunt mai afectati de varianta Delta a virusului, o varianta cu „un comportament mult mai agresiv”. El a anunțat ca doi tineri, care nu erau vaccinați și nu sufereau de alte afecțiuni, au murit…