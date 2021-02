Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, a declarat ca este inacceptabil modul in care s-a adresat operatorul de la Ambulanta Cluj catre parintii unei fetite ce au cerut ajutor. Arafat a explicat ca putea fi trimis un medic la consultatie si o masina pentru a transporta copilul…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, a declarat ca modul de exprimare al operatorului de la Ambulanța Cluj, care a certat doi parinți care au cerut ajutor la 112 pentru copilul lor, este inacceptabil. „Este inacceptabil. Modul de adresare, de a vorbi cu oamenii care…

- Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) a solicitat declanșarea unei anchete în cazul operatorului de la Serviciul de Ambulanța Cluj, care a refuzat sa trimita o ambulanța pentru o fetița de doi ani care sângera. „Ca…

- Departamentul pentru Situatii de Urgenta a solicitat declanșarea unei anchete in cazul operatorului Serviciului de Ambulanța Cluj care a certat doi parinți care au cerut ajutor la 112 pentru copilul lor. Incidentul a avut loc in urma cu trei luni. DSU anunța ca a inceput o ancheta disciplinara…

- Sectia pentru procurori a decis marti, in unanimitate, sesizarea Inspectiei Judiciare in vederea efectuarii de verificari cu privire la posibila savarsire de catre Adina Florea, procuror la Sectia speciala, a unei abateri disciplinare constand in exercitarea functiei cu rea credinta sau grava neglijenta,…

- Informația a fost confirmata de prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, Valeriu Chihaia, transmite Agerpres . Potrivit acestuia, din primele verificari reiese ca politistii ar fi procedat corect in interventia de pe raza localitatii Cotu, comuna Copalau.Incidentul a avut loc joi.…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Botosani au declansat o ancheta sub aspectul savarsirii infractiunii de ucidere din culpa in cazul soferului impuscat mortal de politisti , dupa ce nu a oprit la semnalele acestora, a declarat, vineri, pentru Agerpres, prim-procurorul Parchetului de pe…

- Ancheta in dosarul baiețelului mort a inceput in luna februarie. Acesta a murit pe data de 12 februarue in cabientul stomatologic Teddy Care din Pitești, dar ancheta nu a fost inca finalizata. Ce s-a intamplat in cazul baiatului mort dupa o anestezie la dentist Deschis inițial in rem, dosarul are, in…