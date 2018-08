Stiri pe aceeasi tema

- "​Cel mai probabil, a fost un episod medical separat, care nu are corelare cu ceea ce a fost pe 10 august. Autopsia poate arata altceva, dar astea sunt datele pe care le am acum", a declarat, marti, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, despre decesul barbatului din Turnu Magurele…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan și șeful DSU, Raed Arafat, participa la ședința de marți a Comisiei de aparare a Camerei Deputaților, in contextul solicitarii liberalilor de a oferi explicații despre protestele violente din 10 august.

- Seful DSU, Raed Arafat, precizeaza ca informarea potrivit careia gazele lacrimogene contin substante conform normelor europene si ca cei expusi nu sunt in pericol reprezinta o intentie de a linisti populatia, nu executarea unui ordin politic si nici „nu tine partea” Jandarmeriei.

- Gabriel Vlase a fost numit director al Serviciului de Informatii Externe Gabriel Vlase. Foto: facebook.com/gabriel.vlase Gabriel Vlase a depus juramântul pentru functia de director al SIE în cadrul unei ceremonii care a avut loc joi, 5 iulie, la Palatul Cotroceni în prezenta…

- Comisia parlamentara care lucreaza la legile Justitiei își reia lucrul. Ministrul Justiției Tudorel Toader a propus introducerea unui prag pentru abuzul în serviciu în valoare de 1.900 de lei brut, adica un salariu minim pe economie. Suma este…

- Comisia juridica a Camerei Deputaților a adoptat, luni, in forma inițiala, proiectul pentru modificarea si completarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea și funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), respingand astfel cererea de reexaminare a președintelui Klaus Iohannis.

- Presedintele - director general al Societatii Romane de Radiodifuziune, Georgica Severin, a dat miercuri o serie de explicatii in fata deputatilor Comisiei de cultura, dupa ce acestia s-au autosesizat in urma unei scrisori de la "colectivul jurnalistilor din SRR", in care se reclama, intre altele,…