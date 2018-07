Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre patronii Metropolis se pregateste sa construiasca un cartier de blocuri pe strada Libertatii din municipiul Bistrita. In zona respectiva, pana nu demult, primeau OK-ul cei care ridicau cladiri cu maxim patru etaje. De data aceasta, fiindca e vorba de unul din milionarii Bistritei, municipalitatea…

- Tribunalul Maramures vine cu prima sentinta in dosarul in care Marius Cotor, fostul director general al Leoni, se lupta cu compania, incercand sa anuleze decizia acestora de concediere. Judecatorii maramureseni au respins cererea lui Cotor si au mentinut decizia de concediere a nemtilor de la Leoni.…

- Consiliul Judetean Cluj, condus de Alin Tise, a atribuit un contract in valoare de aproape patru milioane de lei (cu TVA) unei firme controlate de Radu Vlas, omul de afaceri clujean care a concesionat de la Emil Boc, nasul lui Tise, o suprafata mare de teren din Piata Mihai Viteazu la 2 euro/mp. Pentru…

- Unele legi sunt facute in asa fel incat sa puna in dificultate desfasurarea intr-un mod corespunzator a unor lucrari de care cetatenii au nevoie. In Cluj s-a construit un nou bloc, pentru care de curand s-a depus o cerere pentru autorizatie de constructie pentru introducerea bransamentului de apa.…

- Nasaudenii care locuiesc in partea de jos a orasului sunt foarte scandalizati de faptul ca in vecinatatea locuintelor lor a rasarit, aproape peste noapte, o statie de preparare a mixturilor asfaltice. Mai pe intelesul tuturor, e vorba de o statie de asflatare. Oamenii au sarit insa ca arsi, cand recent,…

- Firma Runcan Construct, detinuta de Ionel Runcan – unic asociat si administrator, este din nou in mijlocul unui scandal. Concret, Ionel Runcan este acuzat de o bistriteanca, Cornelia Frumos, de faptul ca in urma cu 3 ani i-a platit in avans 17.000 de euro pentru un apartament din blocul ce urma sa il…

- La baza statului roman, ipocrizia tinde sa tina de normalitate in timpurile noastre. Din pacate, unele institutii s-au decredibilizat singure. Degeaba ni le dorim noi valide si puternice daca ele s-au avantat singure intr-un cerc defectuos. Sunt departe masurile in vederea unei bune administrari a Romaniei,…

- Dictatura! UCGN a fost capturata in intregime de PSD. Ultimul act s-a consumat joi, 10 mai! Fostul turnator la Secu, primar in functie la Salva, Gheorghe Onul, a fost repus presedinte. Restul pesedistilor si-au impartit Consiliul Director! In bataia de joc a Legii de functionare a asociatiilor si fundatiilor,…