Radu Mazare, fostul primar al Constanței, a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casație și Justiție in dosarul „Polaris” pentru luare de mita. In prima instanța, el fusese condamnat la 9 ani și 10 luni de inchisoare. Și afaceristul local Sorin Strutinsky a fost condamnat la 5 ani de inchisoare. Instanța a dispus și confiscarea de la Radu Mazare si Sorin Strutinsky a cate 3,4 milioane de lei. Dosarul a fost trimis in judecata de Directia Nationala Anticoruptie la inceputul lunii decembrie, in anul 2015. Potrivit DNA, in perioada 2006 – 2009, Radu Mazare, beneficiind de ajutorul lui Sorin Strutinsky,…