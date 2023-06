Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Istrate, noua concurenta adusa de chef Florin Dumitrescu in echipa lui chef Catalin Scarlatescu, a fost eliminata in ediția 30 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 31 mai 2023. Iata ce a urmat in culise, dupa anunțarea verdictului.

- La scurt timp de la difuzarea ediției 21 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 10 mai 2023, chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au transmis mesaje neașteptate in mediul online. Iata ce au publicat jurații show-ului culinar pe Instagram, dupa ce și-au ales echipele.

- In ediția 12 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11, de la Antena 1, Laurențiu Neamțu a devenit cuțitul de aur al lui Florin Dumitrescu. Cine este concurentul și ce dezvaluiri surprinzatoare a facut.

- In prima ediție a emisiunii Chefi la cuțite, sezonul 11, Catalin Scarlatescu, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și nou intratul Ștefan Popescu s-au intrecut pentru prima amuleta pusa la bataie de Gina Pistol. Speak a fost cel care a trebuit sa decida cine este caștigatorul amuletei.

- Sezonul 11 al emisiunii Chefi la cuțite a debutat in forța și promite sa aduca rețete savuroase, povești de viața uluitoare, concurenți din toate colțurile lumii și reguli noi la lupta pentru amuleta! Inca de la inceput, Catalin Scarlatescu a propus un pariu pentru Sorin Bontea și Florin Dumitrescu,…

- Sezonul 11 al celui mai urmarit show culinar din Romania, Chefi la cuțite, incepe in aceasta seara la Antena 1, de la ora 20:30, cu prima lupta pentru amuleta care are noi reguli: alaturi de Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu, in arena culinara intra un al patrulea Chef, care va…

- Sezonul cu numarul 11 al show-lui culinar de la Antena 1, „Chefi la cuțite”, este pe cale sa inceapa, iar acesta ultimul in care Gina Pistol va fi prezentatoare. Odata cu noul sezon, schimbarile vor fi pe masura. Pe langa cei trei chef care erau pana acum jurații competiției de gatit, și anume Catalin…

- Sezonul 11 „Chefi la cuțite” va avea premiera maraton luni, marți, miercuri, 27, 28 și 29 martie, de la 20:30, la Antena 1. Mult așteptatele competiții intre jurați pentru amuletele cu avantaje extrem de ravnite vin de data aceasta intr-o formula noua, care condimenteaza emisiunea. Astfel, cei 3 chefi,…