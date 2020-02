Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, joi, decretul privind acreditarea lui Radu Ioanid in calitate de ambasador al Romaniei in Statul Israel, cu resedinta la Tel Aviv, a anuntat Administratia Prezidentiala.In decembrie anul trecut, presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca intentioneaza sa…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat joi, 27 februarie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind acreditarea domnului Radu Ioanid in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Statul Israel, cu resedinta la Tel Aviv; Decret privind inaintarea in gradul de general…

- Radu Ioanid a primit miercuri aviz favorabil din partea Comisiilor parlamentare reunite de Politica externa pentru acreditarea sa in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Israel. La audiere, Radu Ioanid a prezentat cateva elemente de mandat si obiective pe care si le-a…

- Radu Ioanid a primit miercuri aviz favorabil din partea Comisiilor parlamentare reunite de politica externa pentru acreditarea sa in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Israel, scrie agerpres.ro. La audiere, Radu Ioanid a prezentat cateva elemente de mandat si obiective…

- Radu Ioanid a primit miercuri aviz favorabil din partea Comisiilor parlamentare reunite de politica externa pentru acreditarea sa in calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Israel.La audiere, Radu Ioanid a prezentat cateva elemente de mandat si obiective pe care…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 21ndash;23 ianuarie a.c., o vizita in Statul Israel, cu prilejul participarii la cea de a cincea editie a Forumului liderilor internationali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului si implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, marti, decretele privind acreditarea ambasadorilor Romaniei in China si Thailanda si in Myanmar, respectiv Laos. Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a semnat decretele privind acreditarea lui Vasilica Constantinescu,…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, marți, cine va fi noul ambasador al Romaniei in Israel. Este vorba despre Radu Ioanid, directorul Departamentului de Arhiva al Muzeului Holocaustului din Washington. ”Aceasta chestiune a fost in atenția mea tot timpul și pot sa va spun astazi ca intenționez sa…