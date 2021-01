Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat Radio Romania Actualitați (10 ianuarie 2021) In legatura cu afirmațiile facute in mediul online de catre domnul Iulian Bulai, deputat USR PLUS și președinte al Comisiei pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa a Camerei Deputaților, și preluate de o serie de publicații, Radio Romania…

- Președintele Comisiei de Cultura din Camera Deputaților, Iulian Bulai (USR), a anunțat vineri seara ca Parlamentul va demite și conducerea Radioului Public, dupa scandalul din jurul TVR. La conducerea SRR se afla fostul senator PSD Georgica Severin. Citește și: Cele 10 prognoze ale Alinei…

- Scandalul uriaș izbucnit in urma Revelionului de la TVR 2021 este departe de a se termina. Dupa ce președintele Comisiei pentru Cultura din Camera Deputaților, Iulian Bulai, a acuzat Televiziunea Romana ca a avut de Revelion „un program plin de bașcalie la adresa a tot ce inseamna pandemie”, mai multe…

- „Situatia din ultimii ani din televiziunea si radioul public trebuie urgent investigata oficial. Ceea ce s-a intamplat la cele doua servicii publice de media in ultimii ani trebuie anchetat in detaliu, prin intermediul unei comisii de ancheta parlamentara infiintata in acest scop. Conform regulamentului…

- Deputatul Alexandru Muraru (PNL Iasi) solicita constituirea unei comisii parlamentare speciale de ancheta pentru activitatea Societatii Romane de Televiziune si Societatii Romane de Radiodifuziune, considerand ca respingerea raportului de activitate "nu ar fi suficienta" pentru a afla "nivelul cenzurii,…

- Deputații s-au reunit în plen marți, urmând sa dezbata și sa voteze solicitarea DNA de ridicare a imunitatii deputatului Nicolae Banicioiu, fost ministru al Sanatatii, pe care procurorii îl acuza de trafic de influenta si de luare de mita. Parlamentarii PSD și PNL au anunțat ca vor…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat vineri raport de admitere pentru ridicarea imunitatii deputatului Nicolae Banicioiu si incuviintarea solicitarii DNA de incepere a urmaririi penale. Au fost 19 voturi „pentru”, 2 voturi „impotriva” si zero voturi nule. Liberalii au votat la vedere pentru…