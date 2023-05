Stiri pe aceeasi tema

- In perioada premergatoare summitului UE, președintele federal Alexander Van der Bellen se distanțeaza de cancelarul Karl Nehammer in ceea ce privește veto-ul Schengen și motorul cu combustie, potrivit Kleine Zeitung.In cadrul unei intalniri cu ambasadorul UE Martin Selmayr, Van der Bellen a subliniat…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Sofia, ca el și omologul sau bulgar, Rumen Radev, au convenit sa continue „activ demersurile pentru a asigura adoptarea, in acest an, a Deciziei de aderare” la spațiul Schengen pentru Romania și Bulgaria, arata transcrierea…

- Președintele Klaus Iohannis, aflat miercuri intr-o vizita oficiala la Sofia, a declarat, in conferința de presa comuna cu omologul sau bulgar, Rumen Radev, ca Romania și Bulgaria indeplinesc toate condițiile acquis-ului Schengen.

- Romania, in Schengen in acest an? Klaus Iohannis: „Cerem sa ne fie respectat dreptul de a face parte din spațiu” Romania, in Schengen in acest an? Klaus Iohannis: „Cerem sa ne fie respectat dreptul de a face parte din spațiu” Președintele Klaus Iohannis efectueaza o vizita oficiala in Bulgaria și a…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, in cadrul unei deplasari facute miercuri la Sofia, ca Romania și Bulgaria vor face tot ce este necesar pentru a ingradi migrația ilegala, pentru a sprijini statele care au astfel de probleme, dar așteapta la schimb sa fie votata aderarea celor doua state la Schengen…

- Presedintele Klaus Iohannis efectueaza, astazi, o vizita oficiala in Bulgaria, la invitatia omologului sau Rumen Radev, alaturi de care va semna o declaratie comuna privind parteneriatul strategic intre cele doua tari.Potrivit Administratiei Prezidentiale, vizita are loc in continuarea dialogului sustinut…

- Președintele Klaus Iohannis a fost rezrvat pe tema aderarii Romaniei la spațiul Schengen, dupa ce țara noastra a ratat aderarea la finalul anului trecut.In Europa se vorbește tot mai apasat despre faptul ca, in cursul acestui an, Bulgaria și Romania ar putea face o noua incercare de aderare.…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, luni, 27 februarie, la Luxemburg, ca se opune inalțarii de ziduri la granițele Uniunii Europene, susținand ca este nevoie mai degraba de o consolidare mai inteligenta a frontierelor. Afirmațiile șefului statului vin in contextul in care Austria, care a blocat aderarea…