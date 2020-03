RADET Constanta suspenda programul cu publicul Avand in vedere noile prevederi privind prevenirea raspandirii infectiei cu noul coronavirus ndash; COVID ndash; 19, motivat si de introducerea starii de urgenta pe intreg teritoriul Romaniei, incepand cu data de 18.03.2020, R.A.D.E.T. Constanta anunta ca suspenda programul de relatii cu publicul. Orice sesizare pe care publicul o are referitor la activitatea R.A.D.E.T. Constanta, poate fi adresata institutiei la numarul de telefon 0241.616.792, disponibil non stop sau pe adresa de email office ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

