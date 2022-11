Radarele fixe revin pe șosele și vor sancționa mai mult decât depășirile de viteză La zece ani de cand au fost declarate ilegale și scoase de pe șoselele Romaniei, radarele fixe revin in forța: Guvernul și-a propus reamplasarea lor pe drumurile publice. Cateva sute ar putea fi active in foarte scurt timp și vor semnala, pe langa depașirea vitezei legale, și conduita agresiva in trafic sau diverse incalcari ale normelor de circulație. Amenda se intocmește in lipsa și nu mai trebuie confirmata de martori. Singura țara din Uniunea Europeana ce nu are un sistem activ de radare fixe, Romania va intra in randul lumii civilizate prin introducerea sistemului de monitorizare numit „e-Sigur”.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

