- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a descris ziua de duminica drept „o zi buna, o zi puternica” pe front, in special in apropiere de Bakhmut, unde forțele ucrainene spun ca recupereaza terenul pierdut cand forțele rusești au cucerit orașul, in luna mai, relateaza Reuters, potrivit mediafax.Un…

- Autoritatile ucrainene au anuntat ca doua cladiri din orasul Dnipro au fost lovite de rachete. Atacurile au avut loc in centrul orasului, in apropierea unor restaurante si baruri aglomerate, informeaza Rador.Rachetele rusesti au lovit o cladire a serviciilor guvernamentale de securitate, aparent…

- Fortele ucrainene au eliberat sapte kilometri patrati in ultima saptamana, in directia orasului estic Bahmut, care a fost capturat de fortele rusesti in luna mai, a declarat un oficial militar, informeza Reuters, potrivit Rador.Ministrul adjunct al Apararii, Hanna Maliar, a scris pe Telegram ca in…

- Ministrul adjunct al apararii din Ucraina, Hanna Maliar, a declarat ca "cea mai puternica lovitura" din campania militara a Ucrainei urmeaza sa vina, dar a recunoscut ca operațiunea este dificila, deoarece armata rusa face tot ce poate pentru a opri ofensiva, anunța Rador."Inamicul nu va renunța…

- Bombardamentele masive par sa nu se opreasca deloc in Ucraina, iar contraofensiva planificata de Zelenski a indarjit și mai tare forțele ruse, care ataca zone reprezentative ale țarii. Astfel, oamenii lui Putin au bombardat ieri un bloc de locuințe din Krivoi Rog, orașul natal al liderului ucrainean,…

- Legiunea Libertate pentru Rusia - un grup care a revendicat responsabilitatea pentru o aparenta incursiune in interiorul teritoriului rusesc in Belgorod - a postat luni seara o inregistrare video care pare sa arate asa-numitul steag al Rusiei libere fluturand deasupra Universitatii de Stat din Moscova,…

- Joe Biden a subliniat la finalul summit-ului G7 ca aliații sunt hotarați sa sprijine Ucraina și ca nu vor ceda in fața lui Putin. Liderii G7 au exprimat angajamentul lor ferm fața de poporul ucrainean. In același timp, Volodimir Zelenski a menționat ca i s-au promis arme de inalta calitate, care vor…

- Ministrul de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a reacționat ironic la amenințarile facute de fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev. Kuleba a fost intrebat, intr-un interviu acordat ziarului german Bild , ce parere are despre amenințarile lui Medvedev la adresa președintelui Ucrainei, Volodimir…