- Elizabeth Taylor a fost una dintre cele mai indragite și apreciate actrițe. Deși in lumina reflectoarelor era plina de grație și eleganța, in spatele camerelor „era obositoare și pretențioasa”. Așa o descrie unul dintre cei mai mare designeri de moda. In anul 1962, in timp ce filma la Roma pentru filmul…

- Jeff Daniels va interpreta rolul fostului director FBI James Comey intr-o miniserie de patru ore realizata de studiourile CBS pornind de la cartea autobiografica semnata de Comey, "A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership", conform unui material publicat luni de site-ul Deadline.com, potrivit…

- Serialele "Game of Thrones", "Chernobyl", "The Marvelous Mrs. Maisel" si "Fleabag" au castigat principalele trofee atribuite la cea de-a 71-a editie a galei de decernare a premiilor Primetime Emmy, organizata duminica seara la Los Angeles, un eveniment marcat de numeroase surprize, potrivit Variety…

- Regizorul neozeelandez al blockbuster-ului ''Thor: Ragnarok'', Taika Waititi, prezinta in ''Jojo Rabbit'', a carui actiune se petrece in timpul celui de-Al Doilea Razboi Mondial, o poveste despre un tanar german (interpretat de Roman Griffin Davis) si despre prietenia acestuia cu o versiune imaginara…

- Cineastul Richard Linklater, care a avut nevoie de 12 ani pentru a regiza "Boyhood", o drama nominalizata in 2015 la premiul Oscar pentru cel mai bun film, va utiliza inca o data aceasta abordare speciala si va filma timp de 20 de ani o adaptare a musicalului "Merrily We Roll Along", bazat pe o carte…

- Cineastul Richard Linklater, cunoscut pentru drama „Boyhood”, pentru care a fost nominalizat la Oscar, va filma timp de 20 de ani adaptarea musicalului „Merrily We Roll Along”, bazat pe cartea lui George Furth cu muzica si versurile semnate de Stephen Sondheim, informeaza Variety, potrivit news.ro.Dupa…

- Lungmetrajul documentar „Finding Farideh” este propunerea Iranului pentru o nominalizare la categoria „cel mai bun lungmetraj international” (Best International Feature Film) a premiilor Oscar 2020, informeaza Variety.Filmul spune povestea unei fete iraniene adoptate de un cuplu vest-european,…

- Steven Knight, creatorul serialului „Peaky Blinders”, nominalizat la Oscar pentru scenariul „Dirty Pretty Things” (2002), va adapta pentru televiziune cartea „SAS: Rogue Heroes” a lui Ben Macintyre, informeaza Variety.