Stiri pe aceeasi tema

- Prima sesiune a programului Rabla pentru Electrocasnice incepe pe data de 17 iunie. Bugetul pentru acest an este de 100 de milioane de lei. Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca vor exista doua sesiuni pentru programul Rabla de anul acesta.

- Programul Rabla electrocasnice va suferi modificari anul acesta, astfel ca valabilitatea unui voucher va fi redusa de la 14 la 7 zile. Televizoarele nu mai sunt pe lista Rabla din acest an. Proiectul a fost lansat in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Mediului . Am consultat și noi proiectul,…

- SC SERVICE TOP AGRO SRL angajeaza in conditiile legii: STIVUITORISTI, MUNCITORI si SOFERI DISTRIBUTIE, amatori si profesionisti, pentru depozit materiale de constructii in localitațile Calinesti si Pitesti. Citește și: Televizoarele au fost eliminate din Programul Rabla pentru Electrocasnice. Care este…

- Programul Rabla pentru electrocasnice se modifica. Potrivit Ghidului de Finanțare pentru anul acesta, televizoarele sunt eliminate din program. Motivul este ca aparatele vechi, mari consumatoare de energie, au fost scoase deja de pe piața. Citește și: Deținatorii de criptomonede – in vizorul Poliției…

- Programul Rabla pentru Electrocasnice - editia 2022 a fost publicat in consultare publica pe site-ul Ministerului Mediului. In premiera au fost introduse doua masuri menite sa creasca procentul utilizarii voucherelor, dar si sa sanctioneze rezervarea tichetelor fara intentia de a le utiliza.

- DOCUMENT: Modificari la Rabla pentru Electrocasnice 2022. Ce produse sunt propuse sunt scoase din lista echipamentelor eligibile Ministerul Mediului vrea sa aduca mai multe modificari in Programul Rabla pentru Electrocasnice 2022 și sa elimine din lista de echipamente acceptate cateva produse. Astfel…

- Ministerul Mediului propune mai multe modificari la Programul Rabla pentru electrocasnice, in vederea imbunatatirii programului si atingerea scopului sau. Sunt eliminate televizoarele, perioada de utilizare a voucherelor a fost redusa de la 15 zile la 7 zile, iar cei care au generat un voucher si…

- Programul Rabla pentru electrocasnice va fi modificat. Una dintre principalele schimbari va fi eliminarea televizoarelor din categoria echipamentelor eligibile. De asemenea, va fi redus de la 15 la 7 zile termenul de utilizare a voucherului la comercianți. Ministerul Mediului a pus in dezbatere publica,…