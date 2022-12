Rabinul-șef din Herson se teme de o condamnare pentru colaborare cu rușii Dupa ce ucrainenii au eliberat din mainile rușilor orașul Herson, evreii aflați in funcții de conducere se tem de represalii pentru faptul ca au acceptat ca soldați ruși sa se roage in sinagogi, conform Times of Israel. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

