R.Moldova: Maia Sandu a dizolvat Parlamentul si a convocat alegeri anticipate pe 11 iulie

Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu a anuntat miercuri ca a semnat decretul de dizolvare a Parlamentului si a convocat alegeri legislative anticipate pentru data de 11 iulie, relateaza Radio Chisinau.



Decizia survine dupa ce magistratii Curtii Constitutionale au declarat mai devreme in aceeasi zi neconstitutionala starea de urgenta, in timpul careia legislativul nu putea fi dizolvat si astfel nu se puteau convoca alegeri parlamentare anticipate.



"Prin aceasta decizie am deschis calea prin care cetatenii sa poata alege un Parlament nou. Puterea este acum in mainile…