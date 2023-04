Stiri pe aceeasi tema

- Justitia belgiana a hotarat miercuri sa o scoata din inchisoare si sa o plaseze in detentie la domiciliu, cu o bratara electronica, pe fosta vicepresedinta destituita a Parlamentului European (PE) Eva Kaili, un personaj-cheie in ancheta de coruptie "Qatargate", relateaza AFP. "Eva Kaili va iesi din…

- Eurodeputata elena Eva Kaili, aflata in arest pentru presupusul sau rol in scandalul de coruptie Qatargate, a afirmat ca nu isi va recunoaste vinovatia indiferent cat de multa presiune exercita autoritatile belgiene asupra sa, a relatat luni euractiv.com. Ea a reactionat negativ la eliberarea provizorie…

- Europa se confrunta cu un val de proteste in ultimele saptamani. Au fost manifestații in mai multe țari precum Grecia, Franța, Georgia, Belgia, Ungaria sau Republica Moldova. Motivele difera de la caz la caz, dar este clar ca oamenii sunt tensionați și nemulțumiți.

- Politia financiara din Italia, actionand in numele procurorilor belgieni, l-a arestat pe europarlamentarul Andrea Cozzolino la o clinica din Napoli, unde acesta isi facea un control medical, a informat Reuters, citand surse din Partidul Democrat din care face parte Cozzolino, informeaza news.ro . Masura…

- Un barbat din Garoafa este monitorizat prin bratara electronica si cercetat pentru amenintare, dupa ce sotia sa, in varsta de 66 de ani, a obtinut un ordin de protectie fata de acesta pentru ca ar fi fost amenintata cu acte de violenta, a informat, joi, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.…

