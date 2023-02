Puzzle-uri ce arată case în miniatură creează o amintire a trecutului Libanului Construite din lemn reciclat, aceste puzzle-uri 3D de case tradiționale in miniatura iși propun sa aminteasca oamenilor de vremurile de glorie ale arhitecturii trecutului Libanului. Sunt fabricate din lemn reciclat și fac parte dintr-un proiect numita „De la Leb cu dragoste” care are ca scop sa reaminteasca oamenilor de zilele de glorie ale arhitecturii libaneze. Mai multe case in miniatura ce simbolizeaza arhitectura trecutului Libanului fac parte dintr-un proiect amplu From leb with Love „ From Leb With Love este un proiect pentru toate generațiile: pentru generația care a trait prin gloria… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

