- Dupa luni de așteptare și perturbari de trafic cauzate de lucrarile la asfaltarea unei piste de biciclete, care a ținut traficul in suspans pe tot parcursul verii, lucratorii au spart recent asfaltul proaspat turnat. Motivul din spatele acestei acțiuni neașteptate? Instalarea unuia dintre stalpii care…

- A debutat cea de-a treia ediție a taberei de film pentru adolescenți “Movie Camp”, un eveniment ce se desfașoara in perioada septembrie – decembrie 2023 și este destinat tinerilor cu varste cuprinse intre 14 și 21 de ani, pasionați de cinematografie și dornici sa exploreze tainele producției cinematografice.…

- Veteranul atletismului bacauan, Martin Benchea Joca a renunțat la Campionatele Europene Masters din aceasta toamna, din Italia. Motivul? Unul cat se poate de… fericit! Astfel, in loc sa alerge la Europene, Benchea Joca a decis sa joace la petrecerea de botez a nepoțicii sale in varsta de doua luni,…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Bacau au finalizat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata. O femeie din Buhuși a sesizat unitatea de parchet cu privire la faptul ca, ar fi…

- In cursul acestei dimineți, in jurul orei 05.00, a fost remediata avaria la nivelul aducțiunii Valea Uzului aparținand Companiei Regionale de Apa Bacau fiind demarate operațiunile specifice de punere in funcțiune a conductei. Avand in vedere ca este nevoie de cel puțin 14 ore pentru umplerea acesteia…

- Echipele bacauane și-au aflat adversarele din etapa inaugurala a Cupei, programata miercuri, 2 august, de la ora 17.30. Pana atunci, e loc de jocuri de verificare, iar in cazul „CSMeilor”, de speranțe ca vor veni, in sfarșit, banii pentru completarea lotului Fix o saptamana pana la debutul oficial al…

- Cateva pagini din „Romania literara”, cu o ancheta in randul scriitorilor despre basmul lor preferat, m-a facut sa ma intorc in timp și sa-mi pun aceeași intrebare. Cu siguranța, nu aș putea sa dau un singur titlu, pentru ca am multe basme indragite și recitite la diferite varste. Cand eram copil, aveam…

- Astazi, sportul romanesc și cel mondial sarbatoresc un moment de referința, inceputul celei mai frumoase povești din istoria gimnasticii. In aceasta zi, acum 47 de ani, Nadia Comaneci, gimnasta antrenata de Marta și Bela Karolyi, a schimbat destinul unei discipline și a caștigat inimile intregii planete.…