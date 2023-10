Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 16 octombrie, s-a implinit un an de la moartea lui Nosfe. Soția lui, Madalina Crețan, a postat un mesaj emoționant pe contul ei personal de Instagram prin care ii mulțumește artistului pentru tot și ii este extrem de recunoscatoare pentru fiecare lucru din viața ei.

- Dupa ce, in trecut, a fost prins de mai multe ori fara permis de conducere, Danuț Lupu a fost condamnat la inchisoare. Chiar daca fostul fotbalist a facut apel, Curtea de Apel București a decis sa il respinga. Acum, acesta are de executat o pedeapsa de 7 luni și 10 zile la penitenciarul Rahova. Dupa…

- Ramona Olaru a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, asta dupa ce și-a facut o schimbare radicala de look. Asistenta de la Neatza cu Razvan și Dani le-a transmis un text important fanilor. Iata ce a postat vedeta pe pagina de Instagram!

- Se pare ca furturile de biciclete continua la Gherla, iar de data aceasta hoții au avut in vizor o bicicleta scumpa, pe care au inșfacat-o chiar din scara blocului, informeaza InfoGherla.ro.Totul s-a intamplat duminica, intr-o cladire de apartamente de pe strada Gradinarilor. Bicicleta era legata cu…

- Cu doar cateva minute in urma Oana Zavoranu a avut o prima reacție pe pagina personala de Instagram, la scurt timp dupa ce a confirmat divorțul de Alex Ashraf. Ce mesaj le-a transmis bruneta fanilor de pe rețelele de socializare.

- Alex Bodi l-a atacat pe Dorian Popa in scandalul cu panourile fotovoltaice? Omul de afaceri a transmis un mesaj cu subințeles pe rețelele de socializare, iar internauții au reacționat imediat, spunand ca ar fi vorba de artist și problemele aparute in urma colaborarii cu milionarul din Brașov, Calin…

- Zece barbați inarmați au patruns in casa cantarețului din Mexico City și, dupa ce i-au legat pe Miguel Bose, pe cei doi copii ai sai și pe celelalte persoane angajate aflate in casa, au jefuit vila timp de doua ore, a transmis starul pop spaniol, citat de ABC News.Ulterior, Miguel Bose a scris in contul…

- Caroline Receveur este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV, insa vedeta trece prin momente dificile, asta pentru ca a fost diagnosticata cu cancer la san. Prezentatoarea a facut anunțul public pe contul ei personal de Instagram, acolo unde a postat mai multe imagini.