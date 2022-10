Stiri pe aceeasi tema

- Michael Mullen, fost sef al Statului Major Interarme din SUA, a reacționat pe marginea recentelor declarații ale liderului de la Washington cu privire la afirmațiile liderului de la Kremlin, in contextul conflictului din Ucraina. Avertismentul președintelui Joe Biden, de saptamana trecuta, cum ca Vladimir…

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut joi sa fie "corectate erorile" din mobilizarea in curs in Rusia pentru ofensiva din Ucraina, in conditiile in care nemultumirea creste in fata convocarii adesea haotice a recrutilor, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Co-fondatorul trupei Pink Floyd, Roger Waters, i-a adresat președintelui rus Vladimir Putin o scrisoare deschisa in care ii cere liderului de la Kremlin sa ii dea asigurari ca nu va folosi armele nucleare, declarandu-se ingrijorat pentru el și familia sa, indemnandu-l sa se angajeze la o incetare a…

- Occidentul trebuie sa trateze Rusia ''cu respect'', a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, la o intalnire cu omologul sau din Belarus, Aleksandr Lukasenko, in statiunea rusa Soci, de la Marea Neagra, transmite EFE, citata de Agerpres.

- Președintele Klaus Iohannis a condamnat, miercuri, anunțul lui Vladimir Putin despre urmatorii pași spre escaladarea razboiului impotriva Ucrainei. „Romania condamna cu fermitate anunțul președintelui Putin despre urmatorii pași ai Rusiei spre escaladarea in continuare a razboiului sau ilegal impotriva…

- Vladimir Putin a reacționat zambind atunci cand a fost intrebat vineri despre contraofensiva ucraineana din regiunea Harkov-Izium și a avertizat ca Rusia va raspunde mult mai dur daca trupele ruse vor fi puse imai multor presiuni, informeaza Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat miercuri drept „dezgustator” comportamentul fostului cancelar german Gerhard Schroeder, care a afirmat ca Rusia vrea o „solutie negociata” a razboiului. Gerhard Schroeder, care este prieten cu presedintele Vladimir Putin, a declarat ca s-a intalnit…

- Vladimir Putin a aparut intr-o filmare a agenției ruse de presa in timp de iși da palme pentru a alunga țanțarii care nu-i dadeau pace in timpul unui eveniment oficial in aer liber. Nexta a publicat video-ul insoțit de un comentariu ironic, spunand ca liderul de la Kremlin a fost atacat de „arme biologice…