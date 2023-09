Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina are autoritati neonaziste, iar Rusia este victima unei blocade economice occidentale – acestea sunt doar cateva dintre tezele sustinute in primul manual de istorie care face referire la razboiul izbucnit in februarie 2022 si care a ajuns vineri in scolile ruse cu prilejul primei zile de curs,…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, a declarat, marti, ca Ucraina nu va negocia cu dictatorul rus Vladimir Putin, deoarece acesta nu poate fi de incredere in negocierile de pace, noteaza RBC, potrivit Rador."In ceea ce privește apelurile la negocieri cu Putin, oricine intreaba despre asta…

- Rusia a plasat un al treilea judecator de la Curtea Penala Internaționala (CPI) pe lista sa de urmariți dupa ce CPI l-a acuzat pe Vladimir Putin de crime de razboi in Ucraina , a informat joI, 27 iulie, agenția de presa de stat TASS . Judecatoarea Tomoko Akane a fost listata ca „urmarita in temeiul…

- Președintele rus Vladimir Putin a aprobat o lista de instrucțiuni in urma unei reuniuni a Consiliului pentru Relații Interetnice, se arata pe site-ul Kremlinului, transmite Interfax.In special, guvernul rus, impreuna cu Consiliul, a fost insarcinat sa asigure ajustarea Strategiei politicii naționale…

- Potrivit unor oficiali turci citati de publicatiile Sabah si Le Monde, Volodimir Zelenski ii va cere lui Recep Erdogan sa intervina pentru a-l convinge pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, sa accepte prelungirea Acordului privind transportul cerealelor pe Marea Neagra, potrivit epicnews.ro . Administratia…

- Cel mai inalt oficial electoral rus l-a avertizat pe președintele Vladimir Putin ca Federația Rusa ar putea fi nevoita sa renunțe la planurile de a organiza alegeri in regiunile pe care susține ca le-a anexat de la Ucraina in septembrie, in funcție de situația militara de la acea data, relateaza Reuters,…

- Secretarul de presa al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, și-a exprimat indoiala ca subiectul remanierilor din Ministerul Apararii al Federației Ruse a fost discutat in timpul contactelor președinților Federației Ruse și Belarusului, Vladimir Putin și Alexander Lukașenko, in legatura cu revolta…

- Presedintele Turciei, Recep Erdogan, le-a propus omologilor sai din Ucraina si Rusia, Volodimir Zelenski si Vladimir Putin, crearea unei comisii internationale pentru anchetarea circumstantelor distrugerii barajului Hidrocentralei Kahovka, liderul de la K