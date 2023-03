Vladimir Putin a mers si la Mariupol, oras ucrainean devastat de bombardamente, a anuntat duminica serviciul de presa al Kremlinului. Este prima deplasare a liderului rus in acest oras-port din Ucraina ce fusese sub asediu luni de zile si ocupat de armata rusa in luna mai 2022. Sambata, dicatorul de la Moscova fusese in Crimeea, […] The post Putin se plimba prin Ucraina ca la el acasa: dupa vizita din Crimeea, a mers si la Mariupol, oras distrus de bombardamente (VIDEO) first appeared on Ziarul National .