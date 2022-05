Presedintele rus Vladimir Putin a numit cinci guvernatori interimari - in regiunile Tomsk, Saratov, Riazan si Kirov si in Republica Mari El - in urma unui val de demisii, potrivit unor decrete publicate miercuri pe site-ul Kremlinului, relateaza Tass, anunța news.ro.

