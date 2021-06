Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a acordat un amplu interviu saptamana aceasta despre Ucraina postului public de televiziune Rossia-1, subliniind ca extinderea NATO spre Est reprezinta pentru Rusia o "linie rosie", unii dintre expertii independenti rusi apreciind ca declaratiile sale au fost adresate…

- Presedintele rus Vladimir Putin spune ca extinderea NATO spre Est, spre Ucraina, reprezinta pentru Rusia o „linie rosie”. Mai mulți experti independenti rusi cred ca declaratia a fost adresata presedintelui american Joe Biden, cu care președintele rus se va intalni saptamana viitoare la Geneva, potrivit…

- Vladimir Putin le-a promis miercuri rivalilor sai occidentali un raspuns „dur” în caz de provocari, într-un discurs amplu pe care Opoziția a vrut sa îl perturbe organizând demonstrații pentru eliberarea lui Alexei Navalnîi, potrivit AFP.Discursul și…

- Mihai Fifor, fost ministru al Apararii in guvernele Tudose și Dancila, solicita președintelui Romaniei convocarea CSAT pentru decizii legate de situația tensionata din zona Marii Negre. Ședința ar fi necesara in contextul in care trupele rusești au adus la granița cu Ucraina peste 100.000 de soldați…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin la o intalnire in zona de conflict cu separatistii prorusi, in estul Ucrainei, in vederea unei scaderi a tensiunilor intre cele doua tari, relateaza AFP. ”Domnule Putin, sunt pregatit (...) sa va propun…

- Președintele ucrainean l-a chemat marți pe Vladimir Putin sa se întâlneasca în zona de conflict cu separatiștii prorusi din estul Ucrainei, pentru a evita „un razboi ruso-ucrainean”, potrivit AFP.Rusia a adus zeci de mii de soldați la granița ucraineana ridicând…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, l-a invitat marti pe omologul sau rus, Vladimir Putin, sa se intalneasca in zona conflictului cu separatistii prorusi din estul Ucrainei pentru a face sa scada tensiunea dintre cele doua tari, transmit agentiile internationale de presa, noteaza Agerpres.…

- Rusia „nu dorește un conflict direct” cu Statele Unite, chiar daca își va „continua eforturile de destabilizare împotriva Ucrainei”, au estimat serviciile de informații americane în raportul lor anual privind amenințarile la adresa Statelor Unite, potrivit AFP.„Moscova…