- Televiziunea de stat rusa a prezentat duminica o inregistrare in care presedintele rus Vladimir Putin ii ironizeaza pe politicienii europeni, pe care ii descrie drept total dependenti de SUA, informeaza DPA, preluata de Agerpres.

- UBS, cea mai mare banca din Elvetia si una dintre cele mai mari din lume, a impus restricții stricte bancherilor Credit Suisse, inclusiv interzicerea clienților noi din țarile cu risc ridicat de spalare de bani si coruptie.S-a intamplat imediat dupa ce UBS a finalizat luni, 12 iunie, preluarea rivalului…

- Liderul Partidului Popular European Manfred Weber, considera ca trebuie sa se puna capat procesului de aderare a Turciei la UE, in urma realegerii presedintelui Recep Tayyip Erdogan, relateaza luni DPA. Manfred Weber, (PPE de centru-dreapta) susține ca nici Turcia nici UE nu-și doresc ca țara condusa…

- Liderii din Azerbaidjan și Armenia s-au certat joi in fața lui Vladimir Putin in schimburi de replici care au subliniat amploarea diferendelor dintre ei in privința teritoriului Nagorno-Karabah, scrie digi24.ro.

- Lidera opozitiei belaruse, Svetlana Tihanuskaia, aflata in exil, le-a spus luni sustinatorilor sai sa fie gata sa profite de orice sansa pentru a-si transforma tara intr-o democratie, in timp ce speculatiile privind starea de sanatate a dictatorului Aleksandr Lukasenko se intetesc. La scurt timp dupa…