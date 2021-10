Putin are cheia să scoată 10 tone de aur pe an Extracția miniera este un proces care consuma multa energie. Pentru a-și dezvolta imensele rezerve, Rusia, spre deosebire de Occident, se indreapta catre o sursa de energie pe care o cunoaște prea bine: cea nucleara. Rusia deține a doua cea mai mare rezerva de zacaminte de aur din lume, dupa Australia, cu 7.200 de metri cubi de […] The post Putin are cheia sa scoata 10 tone de aur pe an first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

