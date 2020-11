Stiri pe aceeasi tema

- Summitul G20 a durat doua zile și s-a incheiat cu adoptarea Declarației de la Riyadh, dupa care Arabia Saudita i-a predat Italiei președinția G-20. Liderii G20 s-au angajat sa „conduca lumea catre o epoca post-coronavirus puternica, durabila și echilibrata”. Din 1999, G20 este o asociație…

- De asemenea, au inființat un post de observație in apropierea orașului Șuși. Acest lucru a facut posibila deschiderea traficului prin coridorul Lachin. Primele mașini au traversat deja aceasta porțiune de drum și, in viitorul apropiat, refugiații vor incepe sa se intoarca din Armenia in nerecunoscuta…

- Navele au la bord și urmeaza sa transporte in zona de conflict soldați, automobile, blindate și alta tehnica. Acțiunea militarilor ruși de menținere a pacii are loc dupa ințelegerea privind incetarea focului, la care au ajuns, in noaptea de 10 noiembrie, liderii Federației Ruse, Azerbaidjanului și…

- CHIȘINAU, 21 окт - Sputnik. Moscova a salutat intenția autoritaților din Armenia și Azerbaidjan de a gasi o soluție pașnica a conflictului. Acest lucru a fost anunțat de ministrul adjunct de Externe al Rusiei, Andrei Rudenko, relateaza RIA Novosti. Miercuri, miniștrii de Externe ai Armeniei…

- CHIȘINAU, 5 oct - Sputnik. Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, i-a felicitat pe profesorii ruși cu prilejul zilei lor profesionale, subliniind ca amintirile bune ale iubitilor lor profesori vor ramane pentru totdeauna in inima tuturor, se arata in mesajul publicat pe site-ul Kremlinului.…

- CHIȘINAU, 3 oct - Sputnik. Potrivit senatorului rus Aleksei Pușkov, acest eveniment a fost o alta confirmare a eșecului politicii lui Gorbaciov pe direcția germana. In general, Pușkov a numit acțiunile președintelui URSS „un curs de concesii preventive”, care, in opinia sa, a fost apoi continuat…

- Ambele țari au declarat ca inamicul a atacat și ca au fost nevoite sa recurga la o contra-operațiuni. Ciocnirile duc la moartea militarilor și a civililor. © Photo : Miroslav Rotari. Conflictul din Nagorno-Karabah: Indemnul președintelui Dodon In Karabah nu a mai existat o situație atat de…

- CHIȘINAIU, 28 sept - Sputnik. Rusia este gata sa aloce pana la jumatate de miliard de ruble pentru a sprijini intreprinderile agricole din Moldova, a declarat președintele rus Vladimir Putin in timpul discuțiilor cu omologul sau moldovean Igor Dodon, informeaza RIA Novosti. "Agricultura țarii…