- Noi acțiuni impotriva presei independente luate de autoritațile de reglementare a mass-media din Rusia. ONG-ul de monitorizare GlobalCheck a confirmat ca mai multe site-uri au fost „parțial blocate” pe teritoriul Rusiei. Jurnaliștii agenției France Presse din Moscova nu au putut accesa nici Facebook,…

- Rasturnare de situație in Ucraina! Se pare ca președintele rus Vladimir Putin se pregatește sa schimbe președintele țarii. Ei bine, cineva dorește cu ardoare sa ii ia locul președintelui actual, Volodimir Zelenski. Iata despre cine este vorba și care este planul președintelui din Rusia!

- Președintele rus Vladimir Putin a luat o decizie de ultima ora, hotarare care a revoltat o lume intreaga. Conducatorul rus a decis ca toți copiii care protesteaza impotriva razboiului pe care el l-a declanșat in Ucraina sa fie arestați de catre oamenii legii din Rusia.

- sursa foto: Ministerul rus al Apararii CIA a transmis sambata ca Rusia ar putea invada ucraina miercurea viitoare, dupa ce Joe Biden le spusese vineri liderilor europeni, printre care și președintele Klaus Iohannis, ca președintele rus Vladimir Putin a decis sa invadeze Ucraina. Atacul ar putea avea…

- Cresterea tensiunilor dintre NATO si Rusia cu privire la o noua invazie ruseasca in Ucraina a facut ca in Romania sa apara o tot mai activa propaganda anti-ucraineana, pe retelele de socializare si chiar in presa, arata o analiza PressHub.

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a asigurat duminica la postul NBC ca nu are ”nicio indoiala” asupra determinarii Germaniei in fata Rusiei, in contextul in care Berlinul si-a atras critici pentru refuzul de a livra arme Kievului si pentru pozitiile rezervate referitoare la sanctiunile impotriva…

- Presedintele rus a avut o conversatie la telefon cu premierul britanic, in care „a fost subliniat faptul ca toate acestea se intampla pe fondul expansiunii militare active pe teritoriul Ucrainei de catre tarile NATO, situatie care produce o amenintare directa pentru securitatea Rusiei”, conform Kremlinului.„Vladimir…

- Presedintele SUA, Joe Biden i-a transmis presedintelui rus, Vladimir Putin, ca Rusia va plati „un pret teribil” si va avea de infruntat consecinte economice devastatoare, daca va invada Ucraina, informeaza Reuters . „I-am transmis cat se poate de clar presedintelui Putin ca, daca intra in Ucraina,…