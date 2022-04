Puteți cere băncilor trecerea contractelor de credit de la ROBOR la IRCC Romanii care au credite noi, luate dupa 2019, indexate la IRCC pot plati dobanzi mai mici o perioada fata de cei cu credite legate de ROBOR, chiar la jumatate. Consumatorii care au contractele de credit legate de ROBOR au dreptul legal sa solicite trecerea la IRCC, printr-o cerere formulata, iar bancile au 60 de zile la dispozitie pentru a raspunde si pentru a incheia un act aditional cu debitorii, spune Asociatia Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF). AURSF anticipeaza ca, in contextul cresterii dobanzii-cheie pentru a contracara inflatia, ROBOR va continua sa creasca in 2022,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

