Stiri pe aceeasi tema

- Mobilizare a Diasporei, la turul al doilea al alegerilor prezidențiale. La ora 8.00 votasera deja peste 114.000 de romani din strainatate, o prezența mai mare decat in primul tur. Dintre aceștia, peste 17.000 au votat prin corespondența. La ora 7.00 s-au deschis cele 37 de secții de votare din Republica…

- Un sofer roman de TIR a disparut in Franta si e cautat de zeci de colegi. De luni seara nu a mai raspuns la telefon, camionul nu a putut fi localizat si nimeni nu mai stie nimic de el. Un sofer roman de camion e cautat de zeci de colegi in Franta, dupa ce pe grupurile camionagiilor a aparut un anunt…

- Autoritatile franceze au anuntat desfasurarea unui dispozitiv de securitate impresionant sambata la Paris, cu ocazia unei noi mobilizari a "vestelor galbene", care coincide cu Zilele patrimoniului si marsul pentru clima, informeaza AFP. Ministerul de Interne si Prefectura politiei se tem de o recrudescenta…

- Dublu standard. In Romania, Fanta contine 5% de suc de portocale, in Spania 8%, in Franta 10%, iar in Italia 12%. Un studiu realizat de ANPC, referitor la diferentele dintre produsele comercializate sub acelasi brand, arata ca 22,78% din totalul produselor verificate, in numar de 128, prezinta diferente…

- Guvernul francez anunța luarea unor masuri pentru combaterea crimelor domestice, în care victimele sunt femei, scrie BBC. Sâmbata, corpul desfigurat al unei tinere a fost gasit în apropierea unei stații de tren, în sudul Franței. Acest caz de ucidere a unei femei a fost…

- Premierul francez, Edouard Philippe, a promis astazi actiuni imediate pentru a proteja femeile de partenerii violenti, lansand un proces de consultare de doua luni pe aceasta tema, relateaza DPA. „Actele...

- Cine nu respecta legea paritații este bun de plata! Așa s-a intamplat in cazul unei comunitați din estul Franței, care s-a trezit cu o amenda de 90 de mii de euro pentru ca nu a respectat principiul reprezentativitații intre barbați și femei in fruntea colectivitaților