- Spania si Grecia, doua tari europene a caror economie este puternic dependenta de industria turismului, insista pentru introducerea unui certificat de vaccinare impotriva COVID-19 la nivelul UE, pentru relaxarea calatoriilor.

- ”Este un imperativ medical sa avem o certificare a vaccinarii. Din acest motiv ma bucur de initiativa premierului grec (Kyriakos Mitsotakis) cu privire la un certificat de vaccinare recunoscut reciproc”, a declarat ea. ”Daca asta da prioritate sau acces anumitor bunuri, este o decizie politica si juridica…

- Grecia a propus marți un certificat de vaccinare impotriva Covid-19 valabil la nivelul intregii Uniuni Europene, pentru a ușura calatoriile devastate de pandemie, relateaza Reuters, citat de Agerpres.

- Republica Ceha a inceput duminica administrarea vaccinurilor impotriva noului coronavirus, in cadrul unui efort comun impotriva pandemiei ce are loc in intreaga Uniune Europeana, transmite Reuters. Premierul Andrej Babis a fost primul cetatean ceh care a primit vaccinul produs de Pfizer-BioNTech,…

- OECD: Socul de pe piata muncii provocat de criza COVID-19 creste presiunea asupra sistemelor de pensii, aflate deja sub tensiune Socul economic si de pe piata muncii, provocat de criza COVID-19, creste presiunea asupra finantarii pensiilor, avertizeaza Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica…

- 30 de milioane de șomeri au disparut din statisticile oficiale * 14 miliarde de dolari din consumul lunar se pierd *„Cheltuielile sociale” vor fi afectate in mod special Creșterea fara precedent a populației inactive incepand cu luna februarie, a dus la dispariția a peste 30 de milioane de angajați…