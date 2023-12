PUTEREA a primit un drept la replica de la o companie despre care nu s-a scris un cuvant și nu s-a facut nici macar vreo aluzie. Eu, Cristian Matache, senior editor la publicația PUTEREA, am fost muștruluit intr-un drept la replica pentru ca mi-aș fi dorit intrarea in insolvența a Societații de Administrare Active Feroviare “S.A.A.F.” – S.A., companie aflata in portofoliul lui Sorin Grindeanu. In articolul “ Grindeanu ține in viața o companie cu 4 angajați și cu pierderi an de an ” am spus ca aceasta societate produce pierderi in fiecare an și ca in ultimii 10-15 ani și-a redus numarul de angajați…