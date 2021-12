Stiri pe aceeasi tema

- Trebuie sa punem rapid acești bani la treaba in folosul comunitaților din intreaga țara, a transmis ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, dupa ce Comisia Europeana a anunțat ca a trimis Romaniei 1,8 miliarde de euro, prima tranșa din PNRR.

- Inca de la inceputul pandemiei de Covid-19, Spitalul Județean de Urgența Buzau se confrunta cu un deficit de medici, iar posturile scoase la concurs in aceasta perioada nu au prezentat interes. Pentru a-i stimula pe medici sa vina la SJU Buzau, Consiliul Județean Buzau a hotarat ca orice medic nou angajat…

- Cetațenii din comuna Dragomirești, una dintre cele mai mari și mai moderne din Dambovița, se bucura de un grad mai mare de siguranța, ca urmare a finalizarii proiectului de inființare a sistemului de supraveghere video. Astfel, sunt monitorizate permanent principalele cai de acces in comuna iar camerele…

- Sectorul asigurarilor a asumat transformarea digitala, consolidandu-si infrastructura digitala existenta, a declarat joi presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), Nicu Marcu, subliniind ca toate aceste transformari vin si cu riscuri tehnologice asociate, precum ezitarile clientilor…

- Angajati ai SEC au contactat mai multe banci in ultimele saptamani, pentru a verifica daca au documentat corect comunicatiile profesionale ale angajatilor, cum ar fi mesajele text si emailurile, atentia fiind axata pe dispozitivele personale, au spus persoanele. Verificarile sunt un nou semn ca SEC…

- Echipele Orban și Cițu acuza tabara adversa de 'perierea' listelor de delegați la Congres astfel incat susținatorii concurenților sa fie scoși din joc, spun surse liberale. Echipa Orban susține ca zeci de primari care ar vota cu șeful PNL au fost lasați acasa in județele controlate de susținatorii…

- Este SUPER-VESTE pentru milioane de romani! Mai exact, aceștia pot beneficia de despagubiri financiare in caz ca vor fi afectați de intreruperile acestui serviciu extrem de important pentru activitatea de zi cu zi. ATENȚIE! Doar o singura Autoritate Naționala poate stabili procedura de despagubire.…

- De luna viitoare, firmele care s-au confruntat cu greutați financiare in timpul crizei Covid vor putea sa ceara de la stat ajutoare financiare, in cadrul Masurii 1. Este vorba despre microgranturile de 2.000 de euro acordate in baza OUG nr. 130/2020, promise de Ministerul Economiei inca de anul trecut,…